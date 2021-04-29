Диетолог рассказала, как влияют на здоровье пищевые красители для яиц

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Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, как влияют на организм человека пищевые красители.

По словам специалиста, в небольших количествах красящие вещества не опасны для здоровья. Диетолог посоветовала исключить из рациона красители детям и людям, склонным к аллергии.

— Если мы говорим про здорового человека, то больших проблем со здоровьем пищевые красители не принесут. Если это человек со склонностью к аллергическим заболеваниям или ребенок, то хорошо бы из рациона питания их исключить, — цитирует Круглову «Москва 24».

Специалист отметила, что пищевые красители могут влиять на здоровье человека в том случае, если он часто употребляет продукты, в которых они содержатся. Это могут быть кондитерские изделия или сладкая газировка. Частое их употребление может вызвать проблемы с кожей или расстройства пищеварения. По ее словам, тем, кто придерживается правильного питания, окрашенные на Пасху яйца вреда не принесут.

Круглова также сообщила, что предугадать реакцию организма на тот или иной краситель практически невозможно.

Использование натуральных способов окрашивания назвать панацеей тоже нельзя, они могут вызывать аллергические реакции наравне с химическими красящими веществами, предупредила эксперт. Оптимальным способом окрашивания эксперт назвала использование луковой шелухи. Круглова посоветовала выбирать белые яйца, поскольку им требуется меньше времени для приобретения необходимого цвета. Благодаря этому количество красящих веществ, которые попадают не белок, будет значительно меньше.

Ранее стало известно, что именно россияне предпочитают ставить на пасхальный стол.

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