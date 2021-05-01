Доктор Мясников объяснил, какие родинки могут привести к раку

Фото: facebook.com/Доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что родинки могут быть опасными. Он отметил, что пигментированные образования на коже могут стать фактором развития меланомы — злокачественной опухоли.

— Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы, — сказал доктор в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников добавил, что родинки неправильной формы тоже несут опасность для здоровья человека. Людям, на теле которых они есть, необходимо избегать солнечных ванн.

Также врач рекомендовал периодически делать фото своих родинок, чтобы следить за их изменениями. Кроме того, нужно регулярно посещать дерматолога.

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