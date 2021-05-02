Российские керлингистки одержали третью победу на чемпионате мира
Женская команда по керлингу из России одержала третью победу на чемпионате мира. Со счетом 8:5 россиянки победили итальянскую сборную.
Перед этим российская команда разгромила со счетом 8:4 немок, потом — корейскую сборную со счетом 8:7.
За Россию выступают Екатерина Кузьмина, Мария Комарова, Юлия Портунова, Алина Ковалева и Галина Арсенькина.
Теперь россиянкам предстоит сыграть со сборной Канады.
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