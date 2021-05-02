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Данные о новорожденных стали доступны в электронных медкартах московских поликлиник
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Данные о новорожденных стали доступны в электронных медкартах московских поликлиник

Полина Долганова

Дети

Карты профосмотров и диспансеризации детей оцифровали в Москве. Теперь эти данные хранятся в электронных медкартах. Также был автоматизирован процесс патронажа новорожденных медсестрами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве были оцифрованы данные о новорожденных из обменных карт рожениц с 2014 года. Всю информацию специалисты подгрузили в электронные медицинские карты.

— Мы полагаем, что за лето мы сделаем возможной автоматическую подгрузку этих данных из московских роддомов в электронную медкарту, — добавила заммэра.

Она отметила, что данная инициатива гарантирует родителям достоверное ведение и хранение медицинской истории ребенка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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