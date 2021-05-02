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Вакцинация от COVID-19 будет доступна в Подмосковье в течение всех майских праздников
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Вакцинация от COVID-19 будет доступна в Подмосковье в течение всех майских праздников

Елена Фролова

Здоровье

Жители Московской области могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в течение всех майских праздников. Пункты будут открыты в городских поликлиниках в каждом округе. Об этом сообщили в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

К горожанам обратился губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, масштабная вакцинация помогает снизить госпитализацию. Он отметил важность организации максимального комфорта и доступности вакцин.

С 1 по 10 мая в каждом городском округе будут открыты пункты вакцинации. Помимо этого, выездные мобильные пункты, где можно будет сделать прививку, будут приезжать в садовые некоммерческие товарищества. Всего на территории Подмосковного региона насчитывается более 220 прививочных пунктов, отмечает РИАМО.

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вакцинацияМосковская областькоронавирус
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