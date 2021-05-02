Фасад исторического здания на улице Солянка отремонтируют в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Солянка, 1/2с1 Карта всех событий

В центре Москвы отремонтируют фасад исторического здания в 2021 году.

Памятник архитектуры находится по адресу улица Солянка, дом 1/2, строение 1.

Собственники жилья смогут выбрать версию декора, цветовые решения и материалы. Отмечается, что их пожелания не учитываются только в том случае, если они затрагивают предмет охраны, где описаны неизменяемые элементы конструкций.

Все ремонтные работы осуществляются в строгом соответствии со строительными стандартами, включая городской регламент по соблюдению тишины, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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