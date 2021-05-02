Более 500 спасателей обеспечивали пожарную безопасность в ночь на Пасху в Москве

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В ночь на Пасху, 2 мая, пожарную безопасность в Москве обеспечивали более 500 спасателей и 200 добровольцев. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве поздравили верующих с Христовым Воскресением, отметив, что во время крестного хода безопасность москвичей обеспечивали пожарно-спасательные гарнизоны. Ситуацию контролировали свыше 500 спасателей и 200 добровольных пожарных.

В пресс-службе добавили, что все мероприятия на Пасху прошли без происшествий в штатном режиме.

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