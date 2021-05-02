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Четыре дома по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве за последние две недели
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Четыре дома по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве за последние две недели

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

Еще четыре дома ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве во второй половине апреля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, первые две новостройки появились в Головинском районе, третий дом — в Северном Бутове, а четвертый — в районе Бирюлево Восточное.

— Это 670 новых квартир, в которые вскоре смогут начать переезд участники программы, — рассказал заммэра.

Отмечается, что общая площадь домов составляет более 70 тысяч квадратных метров.

На первых этажах зданий обустроены помещения для консьержа и зоны для хранения колясок. В нежилых помещениях откроются магазины и кафе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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