Министерство по делам детей предложили создать в России

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Для того чтобы взыскивать алименты, необходимо создать «одно окно», как это делают в центрах государственных услуг. Так считает исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

— Нам нужно разработать механизм, как в офисах «Мои документы». Должно быть «одно окно» для тех, кто страдает от неуплаты алиментов. Сто тысяч людей не могут получить данные выплаты, — подчеркнул Оболонский.

По его словам, только таким образом все будет работать и удастся решить данную проблему. Тем временем председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов предложил создать в России министерство по делам детей, отмечает ИА «НСН».

— На данный момент делами семьи занимаются опека, Минфин и другие госорганы. А ведь было бы правильно создать министерство по делам семьи, — заявил Юрий Соленов.

Это, по его мнению, помогло бы не только создать услугу «одного окна», но и вести серьезный контроль решения вопроса об алиментах.

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