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Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Фото: instagram.com/spacex

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Анастасия Волоснова

Технологии

Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта, успешно приводнился у побережья Флориды. Об этом свидетельствуют данные прямой трансляции, которую ведет NASA.

В воскресенье, 2 мая, в 02:57 по местному (09:57 по московскому) времени космический корабль приводнился в районе Мексиканского залива. Более шести с половиной часов назад Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и вылетел на Землю.

На борту космического корабля находились американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японский космонавт Соити Ногути, пишет РИА Новости.

Напомним, корабль Crew-1 пристыковался к МКС 17 ноября прошлого года в автоматическом режиме. Астронавты присоединились к членам 64-й длительной экспедиции на МКС.

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