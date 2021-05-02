Московские врачи вылечили 1617 пациентов с COVID-19 за последние сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 1617 пациентов с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 мая.

Всего от COVID-19 в Москве за время пандемии вылечились 994 965 горожан.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

За последние 24 часа было выявлено 2699 новых случаев заражения, госпитализировано 947 человек, скончались 54 пациента.

За все время в столице было выявлено 1 101 417 случаев заражения.

Москва все еще лидирует по количеству зараженных. На втором месте находится Санкт-Петербург. Там за последний день зафиксировали 718 новых пациентов. На третьем месте — Московская область с 650 заболевшими.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова объяснила, почему привитым от COVID-19 нужно сдавать ПЦР-тесты