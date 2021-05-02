Голикова объяснила, почему привитым от COVID-19 нужно сдавать ПЦР-тесты

Фото: Пресс-служба Совфеда

Из-за недостаточного количества исследований специалисты не могут с абсолютной уверенностью сказать, что привитый от COVID-19 человек не опасен для окружающих, поэтому делать ПЦР-тесты должны все. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, по возвращении из-за границы тесты на коронавирус должны сдавать все, независимо от вакцинации.

Голикова уточнила, что в настоящее время власти изучают статистику появления антител, чтобы в будущем упростить документы для россиян.

— Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался — ты абсолютно ни для кого не опасен, — подчеркнула Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

В воскресенье, 2 мая, стало известно, что еще 8697 случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки. Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 823 255 случаев COVID-19. За весь период скончались 110 862 человека, вылечились от коронавируса 4 443 922 пациента.

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