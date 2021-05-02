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Диетолог перечислила приближающие рак продукты
Фото: pixabay.com

Диетолог перечислила приближающие рак продукты

Ростислав Зубков

Здоровье

Ряд продуктов нужно исключить из рациона, чтобы не приближать опасные заболевания, в том числе рак. Таким советом с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Светлана Титова.

По ее мнению, важно не столько искать полезные с точки зрения профилактики онкологии продукты, сколько избавляться от вредных пищевых привычек.

— Необходимо убрать весь фастфуд, суперфуды, трансжиры и продукты с простыми углеводами, а потом выстраивать нормальное питание, чтобы укрепить иммунитет. Он поможет противостоять заболеваниям, в том числе онкологическим, — подчеркнула эксперт.

Она также призвала не забывать о пользе самой обыкновенной фильтрованной воды. По словам Титовой, вода значительно полезнее чаев, соков и тем более кофе.

Ранее «ВМ» писала об исследовании американских ученых, которые заявили о связи между употреблением цитрусовых и развитием онкологии.

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ракопасные продуктыдиетолог
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