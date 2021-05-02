«Такая фигура шикарная»: Бородина восхитила поклонников снимком с пляжа
Телеведущая Ксения Бородина опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. На нем запечатлено, как она отдыхает на пляже в Дубае.
Поклонники знаменитости не могли не прокомментировать такую публикацию.
«Чем вы питаетесь? Такая фигура шикарная»; «И это мама двоих деток, всем бы так выглядеть»; «Всегда со вкусом!»; «Чудесная», «Вы очень красивая! », — написали подписчики.
Ранее пользователи осудили Анну Хилькевич за процедуры красоты для дочерей.
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