Более 500 тысяч элементов освещения промыли и покрасили на улицах Москвы в апреле

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 500 тысяч светильников, кронштейнов и других элементов наружного освещения очистили и покрасили во время месячника благоустройства в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Месячник благоустройства проходил в Москве в течение апреля. В рамках традиционной программы работники коммунальных служб проводили уборку столицы после зимы.

— В рамках месячника специалисты комплекса городского хозяйства промыли и покрасили более 500 тысяч элементов наружного освещения — светильников, кронштейнов, цоколей и опор наружного освещения, а также установок архитектурно-художественной подсветки, — говорится в сообщении.

Специалисты очищали объекты, установленные возле крупных дорог, на площадях и пешеходных зонах. Уточняется, что для очищения коммунальщики использовали биоразлагаемые моющие средства, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 13 тысяч деревьев и кустарников высадили в Москве в рамках месячника по благоустройству.

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