Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Госдеп США опроверг информацию об обмене заключенными с Ираном
Фото: flickr/uscapitol

Госдеп США опроверг информацию об обмене заключенными с Ираном

Иван Юминов

В мире

США и Иран не достигали договоренности об обмене заключенными. Об этом заявил представитель Государственного департамента (Госдепа) США Нед Прайс в воскресенье, 2 мая.

— Сообщения о том, что было достигнуто соглашение по обмену заключенными, не соответствуют действительности. Как мы уже говорили, мы всегда поднимаем вопросы о задержанных или пропавших без вести американцах в Иране. Мы не остановимся, пока не сможем воссоединить их с их семьями, — рассказал Прайс.

Ранее государственное телевидение Ирана сообщило о том, что страны обменяются заключенными в обмен на размораживание США семи миллиардов долларов из иранских активов, отмечает агентство AP.

Читайте также: Власти Ирана назвали имя подозреваемого в инциденте на ядерном объекте в Натанзе

Иранобмен удерживаемыми лицамиГосдеп
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте