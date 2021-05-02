Госдеп США опроверг информацию об обмене заключенными с Ираном

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США и Иран не достигали договоренности об обмене заключенными. Об этом заявил представитель Государственного департамента (Госдепа) США Нед Прайс в воскресенье, 2 мая.

— Сообщения о том, что было достигнуто соглашение по обмену заключенными, не соответствуют действительности. Как мы уже говорили, мы всегда поднимаем вопросы о задержанных или пропавших без вести американцах в Иране. Мы не остановимся, пока не сможем воссоединить их с их семьями, — рассказал Прайс.

Ранее государственное телевидение Ирана сообщило о том, что страны обменяются заключенными в обмен на размораживание США семи миллиардов долларов из иранских активов, отмечает агентство AP.

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