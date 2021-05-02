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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Иван Юминов

Город

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в воскресенье, 2 мая.

— По данным синоптиков, количество осадков составит до 20 миллиметров — это почти 40 процентов от месячной нормы. Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Помимо этого, электросетевые организации привели в готовность источники аварийного питания.

Под контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства, приводит слова Петра Бирюкова Telegram-канал ведомства.

Ранее метеоролог рассказал, что в Москве «будет лить как из ведра» в ночь с 2 на 3 мая.

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