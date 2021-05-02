Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран-при Португалии
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон победил в Гран-при Португалии, прошедшем в Портимане.
Вторым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+29,148 секунды), третьим — партнер Хэмилтона по команде Вальттери Боттас (+33,530).
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял 19-е место.
Ранее сообщалось о том, что «Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии по футболу.
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