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Москвичей попросили по возможности оставаться дома из-за приближающейся непогоды
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Москвичей попросили по возможности оставаться дома из-за приближающейся непогоды

Иван Юминов

Город

Водителей в Москве призвали по возможности не пользоваться автомобилем из-за надвигающейся в понедельник, 3 мая, непогоды. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня ночью и завтра с утра ожидается сильный дождь, грозы, ветер до 17 метров в секунду. Пожалуйста, по возможности не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями, — рассказали в ведомстве.

Лучше всего в ближайшее время находиться дома, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось о том, что городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.

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