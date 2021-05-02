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Национальный парк «Лосиный остров» признали не готовым к периоду лесных пожаров
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Национальный парк «Лосиный остров» признали не готовым к периоду лесных пожаров

Иван Юминов

Общество
Россия, национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

Национальный парк «Лосиный остров» в Москве не готов к пожароопасному периоду этого года. Об этом заявили в Росприроднадзоре.

— По результатам проведенной проверки установлено, что ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» не готово к пожароопасному периоду 2021 года, так как не имеет достаточных средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также ненадлежащим образом обеспечивает подготовку мероприятий по пожарной безопасности, направленных на предупреждение лесных пожаров, — рассказали в ведомстве.

Также парку было выдано предписание для устранения выявленных ведомством нарушений.

В ходе проверки зафиксировано три лесных пожара, отмечается на сайте организации.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в парке «Лосиный остров» новые виды лишайников. Так, биологи обнаружили на участке около Абрамцевской просеки парка Кладонию лесную, включенную в Красную книгу Москвы, и Кладонию оленерогую. Таким образом, «Лосиный остров» стал единственным местом в старой Москве, где эти виды сохранились.

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лесные пожарыпарк Лосиный островРосприроднадзор
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