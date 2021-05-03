Тела пропавших больше недели назад альпинистов нашли на Эльбрусе

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Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус. Об этом сообщил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России на своей странице в Instagram.

Отмечается, что тела пропавших девушки и гида найдены на северном склоне Эльбруса.

Напомним, после восхождения на Эльбрус группа из двух человек должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Последний раз гид и девушка выходили на связь 17 апреля. Они сообщили, что находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены вторую ночь подряд «зарыться в снег». Их искали спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России.

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