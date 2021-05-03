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Тела пропавших больше недели назад альпинистов нашли на Эльбрусе
Фото: Вечерняя Москва

Тела пропавших больше недели назад альпинистов нашли на Эльбрусе

Кирилл Николаев

Происшествия

Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус. Об этом сообщил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России на своей странице в Instagram.

Отмечается, что тела пропавших девушки и гида найдены на северном склоне Эльбруса.

Напомним, после восхождения на Эльбрус группа из двух человек должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Последний раз гид и девушка выходили на связь 17 апреля. Они сообщили, что находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены вторую ночь подряд «зарыться в снег». Их искали спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России.

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