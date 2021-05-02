Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пьяного мужчину задержали в аэропорту Шереметьево
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пьяного мужчину задержали в аэропорту Шереметьево

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево пьяный мужчина отказался стоять в очереди и попытался пройти через неработающий интроскоп. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в пятницу, 30 апреля, в зоне досмотра на вылет терминала «Б». Один из пассажиров отказался стоять со всеми в очереди и попытался пройти через свободную и не работающую рамку интроскопа.

На место с помощью тревожной кнопки вызвали сотрудников транспортной полиции. Они задержали мужчину, которым оказался житель Воронежа 1970 года рождения. Полицейские установили, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы.

Читайте также: Спорткары Lamborghini, Porsche и Infiniti столкнулись возле «Москвы-Сити»

аэропортыалкогольполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте