Пьяного мужчину задержали в аэропорту Шереметьево

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево пьяный мужчина отказался стоять в очереди и попытался пройти через неработающий интроскоп. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в пятницу, 30 апреля, в зоне досмотра на вылет терминала «Б». Один из пассажиров отказался стоять со всеми в очереди и попытался пройти через свободную и не работающую рамку интроскопа.

На место с помощью тревожной кнопки вызвали сотрудников транспортной полиции. Они задержали мужчину, которым оказался житель Воронежа 1970 года рождения. Полицейские установили, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы.

Читайте также: Спорткары Lamborghini, Porsche и Infiniti столкнулись возле «Москвы-Сити»