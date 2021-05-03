Памятник Мстиславу Ростроповичу отремонтируют в Москве

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Россия, Москва, Елисеевский переулок Карта всех событий

В Москве планируют привести в порядок памятник Мстиславу Ростроповичу. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Речь идет о монументе, расположенном на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков. Памятник музыканту, выполненный скульптором Александром Рукавишниковым и архитектором Игорем Воскресенским, был установлен в 2012 году.

— Во время ремонта мастера обновят поверхности памятника и устранят загрязнения, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Уточняется, что работы по ремонту монумента проведут в 2022–2023 годах.

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