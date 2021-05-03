«Это будет резня»: Пушилин предостерег украинские власти от изменений Минских соглашений

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Отказ от Минских соглашений или их изменение могут привести к обострению конфликта на востоке Украины. Об этом в понедельник, 3 мая, заявил руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Комментируя слова президента Украины о необходимости скорректировать Минские соглашения, глава ДНР сказал, что это может стать причиной резни в Донбассе. Кроме того, подобные предложения уже высказывались командой Петра Порошенко. Однако обещания о том, что все будет хорошо, со стороны украинских политиков не имеют под собой никаких оснований, отметил Пушилин.

— Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? «Это будет резня», мы в этом убеждены, — заявил глава ДНР в интервью РИА Новости.

Также Пушилин добавил, что власти ДНР и ЛНР готовы к любой форме переговоров. Однако украинское руководство не идет с ними на контакт.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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