Стоматолог объяснила, почему лечение зубов стоит так дорого

Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Высокая стоимость на стоматологические услуги объясняется серьезными тратами на профессиональное оборудование и обучение специалистов. Пациентам стоит настороженно относиться к клиникам, в которых предлагают слишком дешевое лечение. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-стоматолог Наталия Кадькалова.

Усовершенствованные технологии, которые используются при лечении зубов в надежных клиниках, требуют высоких сумм.

— Сегодня все хорошие клиники работают под микроскопом. Без него лечить зубы — все равно, что гадать на кофейной гуще. Дело в том, что зубы у людей маленькие и вход в канал легко пропустить. Впоследствии это грозит осложнением, — объяснила Кадькалова.

Обучение стоматологов и повышение квалификации для медиков также является затратным, добавила она. Чем выше профессионализм специалистов, тем дороже услуги.

— Стоматологи проходят регулярное обучение и повышение квалификации, а это стоит больших денег. От стоимости лечения зависит и обучение стоматологов. В противном случае уровень их профессионализма будет очень низким, а значит, пострадает и качество, — отметила Кадькалова.

Собеседница «Вечерней Москвы» напомнила, что качественная стоматология никогда не стоила дешево. Однако для того, чтобы избежать больших затрат, стоит своевременно и регулярно посещать врача.

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