МЧС предупредило жителей Московской области о сильном ветре и грозе 3 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Гроза и сильный ветер ожидаются в Московской области в понедельник, 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

— Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-три часа с сохранением вечером и в первой половине ночи местами по территории Московской области ожидается гроза с усилением юго-западного ветра порывами 12–17 метров в секунду, — рассказали в ведомстве.

Жителям рекомендовали убрать вещи со дворов и балконов. Кроме того, стоит по возможности оставаться дома и не прятаться от непогоды под высокими деревьями, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее метеоролог предупредил об аномальных ливнях с грозами в Центральной России.

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