Московский «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ, обыграв «Арсенал»

Фото: Twitter / fcsm_official

Московский «Спартак» победил тульский «Арсенал» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

В составе победителей голами отметились Александр Соболев (21-я минута) и Джордан Ларссон (76-я). В свои ворота также забил защитник «красно-белых» Илья Кутепов (45-я).

Таким образом, «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ с 53 очками. Третьим идет московский «Локомотив» с 52 баллами.

В следующем матче «Арсенал» 8 мая дома сыграет с казанским «Рубином», а «Спартак» двумя днями позднее на своем стадионе примет подмосковные «Химки».

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Арсенала» и «Спартака» устроили потасовку во время этого матча.

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