Астрологи назвали три знака зодиака, которым сложнее всего влюбляться

Кадр из фильма Интервью с Богом

Астрологи составили список знаков зодиака, представителям которых тяжело влюбляться в других людей.

Скорпионы очень закрыты, хотя они и притягивают к себе многих людей. Им по душе вступать в короткие отношения, так что надолго влюбить в себя такого человека будет сложной задачей. Помочь в этом сможет равнодушное отношение — Скорпионы любят разгадывать загадки.

Стрельцы хоть и любят встречаться и начинать отношения, но стать частью чего-либо продолжительного им затруднительно. Высокие идеалы мешают представителям этого знака, нужно быть готовым к их нападкам и остроумию.

Тельцы любят долго примеряться к своей второй половинке. По своей природе такие люди очень рациональны, им вовсе не свойственна любовь с первого взгляда. Потребуется быть прямолинейным и терпеливым человеком, чтобы влюбить в себя Тельца, отмечает Пятый канал.

Ранее были названы знаки зодиака с самыми сексуальными голосами.

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