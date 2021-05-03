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Сборная России обыграла Белоруссию в четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею
Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России обыграла Белоруссию в четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею

Кирилл Николаев

Спорт

Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира. Встреча прошла в понедельник, 3 мая, в США и завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян.

В составе сборной России отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. Белорусские хоккеисты ответили точными бросками Ильи Морозова и Федор Николаени.

Полуфинальные пары чемпионата мира будут определены при помощи посева по итогам группового турнира.

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