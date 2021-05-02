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Биатлонистка Васильева ответила на критику из-за жалоб на низкую зарплату
Фото: instagram.com/rita_vasileva24/

Биатлонистка Васильева ответила на критику из-за жалоб на низкую зарплату

Иван Юминов

Спорт

Российская биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. В нем она ответила на критику из-за своей жалобы на низкую зарплату.

— А то, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши. Если вас устраивает ваша зарплата, живите и радуйтесь, — написала спортсменка.

В пятницу, 30 апреля, Васильева опубликовала видео, в котором она расплакалась, говоря о том, что ее оклад за месяц составил десять тысяч рублей. После этого она подверглась критике со стороны пользователей интернета, которые, в частности, назвали биатлон лишь «призванием».

Однако нашлись и те, кто решил поддержать спортсменку.

«Все верно»; «Не надо молчать»; «Ничего, все будет хорошо!»; «Мне кажется, это нормально, бороться за свой оклад», — написали подписчики.

Ранее сообщалось о том, что сборная России по хоккею может сыграть в форме с триколором на Олимпиаде-2022.

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