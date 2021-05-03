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Несколько автобусов в Москве будут курсировать по графику будней с 4 по 7 мая
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Несколько автобусов в Москве будут курсировать по графику будней с 4 по 7 мая

Кирилл Николаев

Транспорт

Автобусы №104, 116 и 130 будут курсировать по расписанию будней с 4 по 7 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что на маршруте №653 будут работать короткие рейсы «Лес — Метро «Фили», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее горожанам рассказали, что на закрытом участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена запустят дополнительный компенсационный автобус КМ3.

Читайте также: Компенсационные автобусы запустят на Рижском и Курском направлениях МЖД с 5 по 8 мая

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