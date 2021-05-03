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Дополнительный автобус запустят на закрытом участке Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Агентство Москва

Дополнительный автобус запустят на закрытом участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Дополнительный компенсационный автобус КМ3 запустят на закрытом участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро с 4 по 7 мая. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Автобусы свяжут станции метро «Печатники», «Кожуховская» и «Дубровка». Помимо этого, мы увеличим количество автобусов на маршрутах КМ1 и КМ2, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) с 1 по 23 мая закроют участок между станциями «Дубровка» — «Волжская».

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