Более 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом во вторник, 4 мая, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Отмечается, что в аэропорту Внуково один рейс задержан и четыре отменено. В Домодедове четыре рейса задержали и два отменили.

В аэропорту Шереметьево 11 рейсов отменили. Кроме того, задержано четыре вылета.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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