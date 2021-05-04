Более 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом во вторник, 4 мая, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».
Отмечается, что в аэропорту Внуково один рейс задержан и четыре отменено. В Домодедове четыре рейса задержали и два отменили.
В аэропорту Шереметьево 11 рейсов отменили. Кроме того, задержано четыре вылета.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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