Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полиция задержала мужчину с наркотиками на севере Москвы
Фото: moscow-live

Полиция задержала мужчину с наркотиками на севере Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ, район Сокол Карта всех событий

В районе Сокол столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства в крупном размере. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Задержанным оказался 27-летний житель Подмосковья. При проверке дворовых территорий полицейские обнаружили и изъяли десять свертков с веществом неизвестного происхождения. Также при личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято еще 22 свертка. Исследования показали, что часть материала содержит в своем составе кокаин. Остальное вещество направлено на экспертизу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Москвичка упала из окна собственного дома

задержан подозреваемыйзадержание с наркотикамиполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Все мнения
О проекте