Полиция задержала мужчину с наркотиками на севере Москвы

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Россия, Москва, Северный административный округ, район Сокол Карта всех событий

В районе Сокол столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства в крупном размере. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Задержанным оказался 27-летний житель Подмосковья. При проверке дворовых территорий полицейские обнаружили и изъяли десять свертков с веществом неизвестного происхождения. Также при личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято еще 22 свертка. Исследования показали, что часть материала содержит в своем составе кокаин. Остальное вещество направлено на экспертизу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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