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Названа страна — лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Названа страна — лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Пандемия коронавирусной инфекции в Бразилии остается вне контроля властей. Об этом сообщил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.

По его словам, страна превращается в гигантскую «лабораторию» по выведению новых штаммов коронавируса. Неделю назад Институт Бутантан заявил об обнаружении в Бразилии трех новых штаммов вируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканского и амазонского вариантов.

— Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше, — приводит слова Альвеса РИА Новости.

Врач обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1). Впервые он был обнаружен в городе Манаус. Из-за этого штамма в группу риска начинают входить все более молодые люди и беременные женщины. Данный штамм распространился по всей стране.

В настоящее время в Бразилии зафиксировано 14 754 910 случаев заражения коронавирусом, умерли 407 639 пациентов с подтвержденным заболеванием.

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