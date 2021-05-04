Шри-Ланка получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в Twitter-аккаунте российского препарата.
The first batch of #SputnikV vaccine arrives in #SriLanka.— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 3, 2021
ஸ்பூட்னிக் வி தடுப்பூசியின் முதல் தொகுதி இலங்கைக்கு வருகிறது.
✌️ pic.twitter.com/JPGrSoGzS9
В начале марта исполняющий обязанности министра здравоохранения Шри-Ланки Чанна Джаясумана заявил, что островное государство одобрило экстренное применение «Спутника V». Позднее кабинет министров Шри-Ланки одобрил покупку российской вакцины.
Ранее Николас Мадуро заявил о поставке новой партии «Спутника V» в Венесуэлу.
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