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Шри-Ланка получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Шри-Ланка получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в Twitter-аккаунте российского препарата.

В начале марта исполняющий обязанности министра здравоохранения Шри-Ланки Чанна Джаясумана заявил, что островное государство одобрило экстренное применение «Спутника V». Позднее кабинет министров Шри-Ланки одобрил покупку российской вакцины.

Ранее Николас Мадуро заявил о поставке новой партии «Спутника V» в Венесуэлу.

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вакцинаШри-Ланкакоронавирус
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