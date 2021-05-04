Шри-Ланка получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в Twitter-аккаунте российского препарата.

В начале марта исполняющий обязанности министра здравоохранения Шри-Ланки Чанна Джаясумана заявил, что островное государство одобрило экстренное применение «Спутника V». Позднее кабинет министров Шри-Ланки одобрил покупку российской вакцины.

Ранее Николас Мадуро заявил о поставке новой партии «Спутника V» в Венесуэлу.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ планирует летом оценить безопасность «Спутника V»