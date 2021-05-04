Социальные объекты построят в Зюзине по программе реновации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Азовская улица Карта всех событий

Девять социальных объектов построят в шести кварталах района Зюзино по программе реновации. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Благоустройство территории в рамках программы будут проводить на участке площадью 169 гектаров.

— Так, в кварталах 7, 10 и 14 появятся детский сад на 275 мест, школа на 700 воспитанников, музыкальная школа на 600 мест и многофункциональный комплекс, в составе которого физкультурно-оздоровительный комплекс, — отметил Сергей Левкин.

По его словам, в 40-м, 41-м и 42-м кварталах построят два детских сада на 200 и 250 мест. Кроме того, на территории возведут школу на 850 учащихся, а также поликлинику и школу искусств.

В Зюзине также будут развивать транспортную сеть в рамках программы реновации. Благоустройство будет проходить на Азовской, Болотниковской, Керченской, Херсонской и Одесской улицах. В районе создадут новые парковочные места и организуют тротуары.

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