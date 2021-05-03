Новая поисково-спасательная станция появится в Москве в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, парк Братеевская Пойма Карта всех событий

Поисково-спасательная станция «Марьино», 25-я по счету, появится в этом году в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 3 мая.

Она будет отвечать за безопасность людей в парках «Братеевская пойма» и на территории Капотни. Также завершается строительство зданий для станций «Терлецкая» и «Карамышево». Ежедневно на смену заступают до 70 спасателей, в том числе 50 водолазов.

Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) за последние 25 лет спасли 5246 человек. Всего первая помощь была оказана 16 676 пострадавшим, отмечается в личном блоге Сергея Собянина.

Ранее сообщалось о том, что более 500 спасателей обеспечивали пожарную безопасность в ночь на Пасху в Москве.

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