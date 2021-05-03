Сергей Собянин рассказал о работе столичных спасателей на воде

Фото: АГН Москва

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Столичные спасатели на воде оказали помощь более пяти тысячам человек, а Мос­ковская городская поисково-спасательной служба на водных объектах недавно отметила свое 25-летие. Об этом в понедельник, 3 мая, в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что на сегодняшний день в городе работают 24 поисково-спасательные станции. Ежедневно безопасность москвичей на воде охраняют около 70 спасателей, среди которых 50 водолазов.

— За последние четверть века сотрудники МГПСС спасли 5246 человек, из них 289 — с проведением сердечно-легочной реанимации. Оказана первая помощь 16 676 пострадавшим, — рассказал Сергей Собянин.

Фото: sobyanin.ru / Персональный сайт Сергея Собянина

Также мэр столицы обратил внимание на то, что спасательная служба регулярно получает современное оборудование, которое позволяет улучшать ее работу. Так, в 2015 году для нужд водолазов была приобретена транспортабельная барокамера. А в 2019-м спасатели получили беспилотники, с помощью которых осуществляется патрулирование водоемов.

Сергей Собянин выразил благодарность спасателям и пожелал им спокойной службы.

— Мы и дальше будем заботиться о том, чтобы в их распоряжении были самые современные и эффективные средства спасения. И не забывайте о правилах безопасности на водах, — заключил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы.

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