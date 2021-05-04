Названы самые меркантильные знаки зодиака

кадр из фильма «Во все тяжкие»

Есть люди, которые обожают контролировать финансы. Причем делают они это не только в своем, но и в чужих кошельках. Астрологи назвали пять самых алчных знаков зодиака.

Рак

Если представители данного знака зодиака выяснят, что кто-то тайно потратил деньги с их кредитки, то они не только обидятся, но и разозлятся из-за такого бестактного поведения. Делом жизни для Раков является экономия и приумножение средств. Близкие должны постоянно отчитываться рожденным под этим созвездием о том, сколько и на что они потратили. Причем именно Раки чаще всего становятся теми, у кого на счетах копятся миллионы. Дело в том, что они готовы носить дешевую одежду и есть несвежие продукты, откладывая при этом деньги.

Дева

Представители этого зодиакального знака очень тщеславны. Они готовы тратить финансовые накопления исключительно на себя. Они считают себя самыми лучшими, поэтому стараются не жалеть денег на то, чтобы побаловать себя. Причем близких они заставляют экономить и довольствоваться малым. Стоит отметить, что Девы не готовы совершать импульсивные покупки. Обычно все свои траты они расписывают на несколько лет вперед.

Лев

Это противоречивые натуры. Они часто говорят со своими вторыми половинками о роскошной жизни, однако сами лишней копейки не потратят на это. Они предпочитают дарить друзьям, близким и коллегам что-то полезное и минималистичное. Если Львам предложат сменить любимую работу, на что-то более прибыльное, но менее привлекательное, то они, не раздумывая, сделаю это.

Козерог

Скупость и прижимистость, как правило, демонстрируют козероги. Если им доводится разбогатеть, то они буквально теряют контроль. Астрологи утверждают, что представители данного знака зодиака проявляют заботу лишь о собственном благополучии. Поздравляя кого-то, они могут ограничиться только словами. В свою очередь, жизнь с Козерогами может стать настоящим мучением для их партнеров, так как Козероги даже по отношению к близким могут проявлять меркантильность и постоянный контроль над семейным бюджетом, отмечает Newinform.

Телец

Практически помешанными на деньгах являются Тельцы. Как считают астрологи, материальный достаток становится основной целью их существования. Они планируют и контролируют все траты. И в это планирование они мало кого впустят. Кроме того, Тельцы даже если сильно любят человека не станут его содержать.

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