Мелинда Гейтс заявила, что ей не нужны супружеские алименты после развода

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Жена основателя Microsoft Билла Гейтса отказалась от супружеских алиментов после развода, сообщает The Washington Post.

Она уточнила отдельным пунктом, что «супружеские алименты после развода не потребуются». Пара назвала свой брак «фактически распавшимся» и подала прошение в суд на расторжение союза.

Напомним, бывшие супруги сообщили, что не могут продолжать дальнейшие отношения. При этом они будут вместе работать в рамках благотворительного фонда.

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