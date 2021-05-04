Коронавирус выявили у восьми львов в зоопарке Индии

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Коронавирус обнаружили у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад. Об этом рассказал глава центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.

Уточняется, что это первый случай коронавируса среди диких животных после болезни львов и тигров в зоопарке Нью-Йорка в апреле 2020 года.

В Индии у львов зафиксировали потерю аппетита, выделение из носа, а также кашель. Животным сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Отмечается, что COVID-19 выявили у четырех самцов и четырех самок.

В настоящее время ученые выясняют, каким штаммом коронавируса болеют дикие животные, говорится в материале Times of India.

По последним данным, в Индии с начала пандемии зафиксировали более 20,2 миллиона случаев COVID-19.

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