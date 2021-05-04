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Пьяный мужчина зарезал двух знакомых из-за спора в Подмосковье
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Пьяный мужчина зарезал двух знакомых из-за спора в Подмосковье

Анастасия Прохорова

Происшествия
Россия, Московская область, Королёв, микрорайон Текстильщик, Фабричная улица Карта всех событий

Силовики задержали 45-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в убийстве мужчины и женщины. Об этом во вторник, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

3 мая в квартире, расположенной по адресу улица Фабричная в микрорайоне Текстильщик (город Королев), четыре человека распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между подозреваемым и его знакомой возник конфликт, быстро переросший в драку, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину ножом в грудь. Вступившемуся за девушку мужчине подозреваемый нанес около пяти ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте.

— По просьбе подозреваемого соседями была вызвана скорая помощь. Потерпевшая была доставлена в местную больницу, где, несмотря на оказанную помощь, спустя несколько часов скончалась, — заключила Врадий.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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ПроисшествияубийствоКоролев
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