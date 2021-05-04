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ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G
Фото: Instagram

ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G

Иван Юминов

Технологии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила операторам связи заключение соглашения по строительству сетей пятого поколения (5G). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 4 мая.

Соглашение содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка мобильной связи, отмечается на сайте ФАС.

Ранее сообщалось о том, что первую в стране пользовательскую сеть 5G запустили в Москве.

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