ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила операторам связи заключение соглашения по строительству сетей пятого поколения (5G). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 4 мая.

Соглашение содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка мобильной связи, отмечается на сайте ФАС.

Ранее сообщалось о том, что первую в стране пользовательскую сеть 5G запустили в Москве.

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