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Зайцев-русаков из Красной книги Москвы заметили в Серебряном Бору
Фото: youtube.com

Зайцев-русаков из Красной книги Москвы заметили в Серебряном Бору

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, памятник природы Серебряный бор Карта всех событий

Зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, заметили в Серебряном Бору. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды во вторник, 4 мая.

— В Серебряном Бору были замечены два краснокнижных зайца: изящная самка и крупный самец. Сейчас у русаков сезон размножения, и они менее осторожны, чем обычно, — рассказали в ведомстве.

Этот вид животных внесен в Красную книгу с первой категорией редкости — это исчезающий вид. В московских лесах обитают два вида таких зверей: заяц-русак и заяц-беляк, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что сизых чаек заметили в подмосковном Щелкове.

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Серебряный БорДепартамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвыживотные
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