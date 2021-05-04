Бастрыкин взял на контроль расследование дела о пожаре в гостинице в Москве

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Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 26 Карта всех событий

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту пожара в отеле на юго-востоке Москвы, произошедшего минувшей ночью. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— Председатель Следственного комитета России поручил главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доложить о ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека — прим. «ВМ»), — заключила Иванова.

Напомним, ночью 4 апреля в отеле на северо-востоке столицы произошло возгорание по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели. Двое человек погибли, еще девять были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди госпитализированных — четверо детей.

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