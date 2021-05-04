Реконструкцию улиц рядом со станцией метро «Коммунарка» завершат до конца года

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Коммунарка Карта всех событий

Реконструкцию и строительство двух улиц рядом со станцией «Коммунарка» Сокольнической линии метро планируется завершить до конца этого года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 4 мая.

— Проект развития транспортной инфраструктуры в районе станции «Коммунарка» включает в себя три этапа. Здесь выполнят строительство и реконструкцию нескольких улиц общей протяженностью около трех километров. Завершить работы по одному из этапов планируется в текущем году, — рассказал заммэра.

Отмечается, что идет реконструкция улицы Сосенский Стан на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой. Кроме того, рабочие продлят улицу Ясную до отстойно-разворотной площадки общественного транспорта возле станции метро «Коммунарка».

Кроме того, в Коммунарке также появится новая магистральная улица длиной около 500 метров между улицами Сосенский Стан и Александры Монаховой, приводит слова главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина сайт информационного центра правительства Москвы.

Ранее сообщалось о том, что четыре электродепо для поездов метро построят в Москве.

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