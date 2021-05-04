Жозе Моуринью станет главным тренером ФК «Рома»

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Тренер Жозе Моуринью заключил соглашение с футбольным клубом «Рома» из Италии. Об этом сообщили в клубе во вторник, 4 мая.

Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года. Моуринью возглавит «Рому» по окончании нынешнего сезона, отмечается в Twitter клуба.

Новый тренер понадобился клубу после того, как его руководство приняло решение не продлевать соглашение с нынешним наставником Паулу Фонсекой.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА расширил заявку сборных на Евро-2020 до 26 футболистов.

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