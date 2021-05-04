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Дептранс Москвы получил почти 200 предложений по изменению скоростных режимов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Дептранс Москвы получил почти 200 предложений по изменению скоростных режимов

Иван Юминов

Город

Москвичи прислали 169 предложений по изменению скоростных режимов в городе всего за сутки после объявления об их сборе. Об основных инициативах рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 4 мая.

Наиболее популярной идеей стало снижение максимальной скорости на улицах внутри районов и в центре города, где рядом находятся детские сады, школы и множество пешеходов, до 40 километров в час.

На магистралях по типу Северо-Западной и Северо-Восточной хорд некоторые горожане, наоборот, предложили увеличить скоростной лимит.

Кроме того, жители попросили разделить Москву на разные зоны, чтобы предельная скорость уменьшалась в зависимости от близости той или иной улицы к центру города, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее жителям столицы напомнили о бесплатной парковке в майские праздники.

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