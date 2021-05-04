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Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Вторая ночная репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве. Об этом рассказали в Министерстве обороны России во вторник, 4 мая.

— На Красной площади началась ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, — сообщили в ведомстве.

По площади пройдут 37 парадных расчетов численностью более 12 тысяч военных. Кроме того, рядом с Кремлем проедет механизированная колонна более чем из 190 единиц военной техники, отмечает РИА Новости.

Напомним, генеральная репетиция парада Победы в столице состоится утром в пятницу, 7 мая.

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